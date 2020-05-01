Личное: Странное поведение Соловьёва

01.05.2020, 17:30, Разное

Моя подруга-врач, ранее диагностировавшая наркопитомца, почесуху и прочих представителей отечественного бомонда, вдруг прислала мне видео Владимира Рудольфовича Соловьёва.

Дерзкий мужчина, если вдруг кто не смотрит телевизор, работает серьёзным пропогондоном и зарплата позволила ему купить дачу на озере Комо.



Фото: Соцсети

Хочу подчеркнуть важный момент: я знаю, что дистанционный видеоурок от Соловьёва спровоцирован его конфликтом с Уткиным, но в чём причина самого конфликта — мне откровенно похрен.

Важно другое: врач говорит, что Рудольфыча нужно спасать.

Собственно, роликов два. На первом, который вот ниже, драчунишка Володька учит как наносить удар. Главное, говорит боец, чтобы удара не было видно.

От себя я бы добавила: главное — не только, чтобы никто не увидел такого удара, но чтобы никто и не понял, что это был удар. А то, в ответ, жена зарядит мокрой тряпкой по щам, а гопник на улице обоссытся от смеха. Ну, а потом завалит и убьёт:

Видео: Соцсети

Скорее всего, со временем (спустя сутки) Соловьёв и сам понял свою ошибку и решил действовать не физической силой, а ментальной. Есть такой в эзотерике способ драться, да — скоро о нём расскажет Боня, когда хряпнет ещё ахуяски:

Видео: Соцсети

Я человек не смешливый. Проглядывая первое видео лишь раз кривенько ухмыльнулась. Но второй ролик заставил меня откровенно ржать.

Владимир запугивающе вращает глазами. Владеет интонацией, будто собрался какать. Ещё чуть-чуть, и кажется, Володька сам себя испугается, но — нет! Он пугает жирного Уткина, наделав в «утку» уже под себя.

Пока вы все ржали над роликами, врач, диагностировавший Арбенину, высказала своё профессиональное мнение: если не прекратить жрать колёса, «спиды» и амфетамины, они доведут до инсульта.

Это сначала разные таблеточки помогают повысить работоспособность, однако потом они разрушают личность. Деменция, импотенция, инсульт — вот конечный итог любого, кто закидывается такими средствами.

Пока, как мы видим, случились лишь деменция и импотенция. Следующий этап в условиях коронавируса Соловьёв может не пережить.

Что делать? Как спасать Рудольфыча? Или нафиг его вообще спасать?