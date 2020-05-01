 

Guardian – в Швеции решили предотвратить гуляния в Вальпургиеву ночь тонной куриного помёта

01.05.2020, 17:25, Новости дня

В центральном парке шведского города Лунд газоны удобрили куриным помётом, чтобы не допустить массового скопления людей на праздновании Вальпургиевой ночи, передаёт The Guardian. Тем не менее власти признают, что у подобной инициативы есть и недостатки — запах может распространиться и за пределы парка.


Reuters

Власти шведского города Лунд решили разбросать в центральном парке тонну куриного помёта, чтобы помешать около 30 тыс. человек собраться там в четверг на Вальпургиеву ночь и избежать распространения коронавируса, сообщает The Guardian.

«Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, и мне эта инициатива кажется хорошей», — заявил председатель городского комитета по окружающей среде Густав Лундблад.

По его словам, власти решили удобрить помётом газоны, и из-за вони людям будет неприятно «сидеть в парке и пить пиво». Однако признался, что запах может распространиться и за пределы парка.

«Я не эксперт по удобрениям, но, насколько я понимаю, очевидно, что запах может чувствоваться и за пределами парка», — прокомментировал недостаток идеи Лундблад.

Глава городского совета Филип Сэндберг добавил, что в курином помёте много фосфора и азота, поэтому газоны после удобрения будут ещё лучше.

Издание напоминает, что Швеция выбрала отличный от большинства остальных стран подход к сдерживанию распространения коронавируса. Здесь отказались от принуждения к самоизоляции в пользу персональной ответственности.

Традиционно в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая шведы собираются танцевать и жечь костры, чтобы привлечь весну и отпугнуть духов. Кроме того, днём перед непосредственным празднованием принято собираться на пикники в парки, пишет The Guardian. 



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