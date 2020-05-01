CNN – Трамп сообщил о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

01.05.2020, 17:25, Новости дня

Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией, которая доказывает, что распространение коронавируса началось из китайской лаборатории в Ухани, передаёт CNN. При этом американский президент отказался делиться какими-либо деталями в поддержку своего утверждения, которое противоречит недавним выводам разведсообщества США, отмечает телеканал.



Reuters

Дональд Трамп оспорил заявление собственных спецслужб. По словам американского президента, он видел доказательства, которые убедили его в том, что новый коронавирус был создан в лаборатории китайской Ухани, передаёт CNN.

«Да, я видел (доказательства искусственного происхождения вируса. — ИноТВ), — заявил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов. При этом он отказался предоставлять какие-либо подробности в поддержку своего утверждения. «Я не могу вам это сказать. Мне нельзя вам об этом говорить», — добавил Трамп.

Президент также заявил, что существует «множество теорий» о происхождении COVID-19, которые стоило бы проверить. В то же время он выразил надежду, что, в конце концов, сам Китай расскажет всё, что ему известно о вирусе.

Комментарии президента противоречат данным офиса Национальной разведки США, которые появились за несколько часов до его выступления. В своём заявлении ведомство соглашается с консенсусом учёных о том, что вирус не имел искусственное происхождение и не подвергался генетической модификации.

В том же время представители спецслужбы воздержались от окончательнуой оценки. Они пообещали продолжить «систематично проверять», была ли вспышка вызвана «контактом с инфицированным животным или несчастным случаем в лаборатории Ухани».

Эксперты предупреждают, что США могут никогда не узнать точного происхождения вируса. Тем не менее, администрация Трампа, включая госсекретаря Майка Помпео, продолжает требовать, чтобы спецслужбы установили, не распространился ли вирус из китайской лаборатории. Это давление со стороны вызывает тревогу в разведсообществе, считает CNN со ссылкой на информированные источники.