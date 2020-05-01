Мнение: Семь художников, которые жили долго и умерли богатыми

01.05.2020, 17:25, Разное

Романтическая легенда требует, чтобы настоящий творец очень страдал, бедствовал и умер молодым. Желательно, чтобы еще и не продал при жизни ни одной своей картины (идеальный пример — Винсент ван Гог). Развеиваем эту легенду о «голодающем авторе» с помощью весьма весомых примеров из истории искусства. И на основе железных доказательств — недвижимости и завещаний.

Текст из категории "добрый", который мне давно хотелось написать

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8063