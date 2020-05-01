Мнение: Семь художников, которые жили долго и умерли богатыми
01.05.2020, 17:25, Разное
Романтическая легенда требует, чтобы настоящий творец очень страдал, бедствовал и умер молодым. Желательно, чтобы еще и не продал при жизни ни одной своей картины (идеальный пример — Винсент ван Гог). Развеиваем эту легенду о «голодающем авторе» с помощью весьма весомых примеров из истории искусства. И на основе железных доказательств — недвижимости и завещаний.
Текст из категории "добрый", который мне давно хотелось написать
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8063
Источник: Шакко
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