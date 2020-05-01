Мнение: Выбор

01.05.2020, 17:16, Разное

В том случае, если события пойдут по своему уже вполне естественному пути и завершатся той или иной моделью государственного переворота (от предельно мягкого с формальным наличием Путина, но уже совсем в другом статусе, до жесткого – через его отстранение) дальнейший ход происходящего четко делится на два основных сценария.

Удержать обстановку после карантина возможно только через введение полноценного и полномасштабного чрезвычайного положения. Скорее всего, юридически это тоже будет какое-нибудь изобретение вроде нынешней самоизоляции – то есть, незаконное, нелегитимное, но фактическое. Однако оно потребует возникновения минимально легитимной власти, которая в силу сложившихся условий не сможет иметь персоналистский характер – у номенклатуры просто нет согласованного лидера. А значит, мы увидим некий вариант коллективного руководства – дуумвират, триумвират или даже более сложные конструкции. Которые по понятной причине будут крайне шаткими и правители, скорее, будут соперничать друг с другом, чем с проблемами страны. Понятно, что в таком раскладе дееспособность этой власти будет крайне невысока, даже если она попытается установить драконовские порядки.

Тогда мы неизбежно попадаем в “вилку” – либо на сцене появится новый игрок (или даже несколько), который за короткое время на волне растущей ненависти к нынешней власти сможет перехватить повестку – и тогда нас ждет вторая волна революционных событий, причем в этот раз глубоких и, возможно, системных, либо страну ожидает быстрая регионализация, когда регионы начнут создавать свои собственные альянсы, держа в уме необходимость посткризисного выживания. В такой ситуации в стране практически одномоментно возникнет примерно пять-шесть крупных региональных обособленных кластеров. Татарстан, к примеру, объективно будет стремиться создать территориальное объединение с выходом как минимум к Каспийскому морю. Северо-Запад не менее объективно будет собираться под Петербургом, который также будет искать выход сразу к двум морям. Сложнее всего будет Сибири и Уралу, они будут вынуждены в такой конфигурации играть подчиненную роль – либо другим российским территориям, либо Китаю. Но это даже неважно, важно то, что выбор будет вполне определенным – либо неизвестный сегодня игрок, не ассоциирующийся с сегодняшней властью, либо фрагментация страны.

На самом деле единственный вопрос, который не выглядит однозначным – каким будет переход к этому выбору. Долгим и мучительным или быстрым и радикальным. В любом случае сегодняшняя Россия практически не имеет никаких шансов сохраниться в нынешнем виде. Время Путина и его режима уходит.