Кремль рассказал о максимальном уровне охраны здоровья Путина

01.05.2020, 17:16, Новости дня

Охрана здоровья президента Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учетом выявления коронавируса у премьер-министра Михаила Мишустина.

Накануне премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.