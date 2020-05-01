Тищенко о намерении участвовать в выборах мэра Киева: Это будет решение президента и партии

01.05.2020, 17:15, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко в интервью изданию НВ, обнародованному 30 апреля, заявил, что его участие в выборах мэра Киева будет зависеть от решения, в том числе, президента Украины.

“Это будет решение президента и партии. Хотя, как видим, все политические оппоненты уже решили, что я буду делать. Мы же понимаем, сколько стоит тот хайп, который против меня разгоняют”, – сказал Тищенко.

Он отметил, что с мэром Киева Виталием Кличко у него рабочие взаимоотношения. Конкуренции с ним на выборах нардеп не боится.

“Раньше я был просто бизнесменом, а он мэром. После избрания меня народным депутатом и после того, как я стал замглавы фракции “Слуги народа”, у нас стали деловые рабочие взаимоотношения… Я вообще борец по своей природе, по определению. Помимо того, что я занимался борьбой в юности, я по духу воин. У меня вообще страхов нет. Я не то, что готов, я всегда готов. Поэтому говорить и приуменьшать мои боевые качества, – это странно, по меньшей мере”, – уверяет Тищенко.

В числе претензий к действующему мэру столицы нардеп назвал “цветение ларьков на Крещатике” и отсутствие генерального плана застройки Киева.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году. Должность мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) с июня 2014 года занимает Кличко.

31 марта в интервью НВ народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос заявил, что Тищенко формирует “теневую команду”, которая будет имитировать противостояние с действующим мэром Кличко.

Политолог Вадим Карасев предположил, что Тищенко – технический кандидат Кличко.