 

Тищенко о намерении участвовать в выборах мэра Киева: Это будет решение президента и партии

01.05.2020, 17:15, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко в интервью изданию НВ, обнародованному 30 апреля, заявил, что его участие в выборах мэра Киева будет зависеть от решения, в том числе, президента Украины.

“Это будет решение президента и партии. Хотя, как видим, все политические оппоненты уже решили, что я буду делать. Мы же понимаем, сколько стоит тот хайп, который против меня разгоняют”, – сказал Тищенко.

Он отметил, что с мэром Киева Виталием Кличко у него рабочие взаимоотношения. Конкуренции с ним на выборах нардеп не боится.

“Раньше я был просто бизнесменом, а он мэром. После избрания меня народным депутатом и после того, как я стал замглавы фракции “Слуги народа”, у нас стали деловые рабочие взаимоотношения… Я вообще борец по своей природе, по определению. Помимо того, что я занимался борьбой в юности, я по духу воин. У меня вообще страхов нет. Я не то, что готов, я всегда готов. Поэтому говорить и приуменьшать мои боевые качества, – это странно, по меньшей мере”, – уверяет Тищенко.

В числе претензий к действующему мэру столицы нардеп назвал “цветение ларьков на Крещатике” и отсутствие генерального плана застройки Киева.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году. Должность мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) с июня 2014 года занимает Кличко.

31 марта в интервью НВ народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос заявил, что Тищенко формирует “теневую команду”, которая будет имитировать противостояние с действующим мэром Кличко.

Политолог Вадим Карасев предположил, что Тищенко – технический кандидат Кличко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / В Москве назвали условие ужесточения мер по самоизоляции

01.04 / Фрегаты Черноморского флота потопили подлодку «противника» в Средиземноморье

21.04 / Доступ к морю – спасение для нефтяных цен

23.04 / Против Кучмы заведут уголовное дело о госизмене

02.04 / Президент Филиппин потребовал стрелять на поражение по нарушителям карантина

30.03 / На основе данных о поездках россиян создана модель распространения коронавируса

18.04 / Легкомоторный самолет разбился Хабаровском крае

27.03 / 1+1 – из-за ограничений на транспорте в Киеве активизировались зацеперы

02.04 / Запад борется с «вирусной» пропагандой авторитарных режимов

16.04 / Против готовившего нападение на школу подростка в Красноярске возбуждено дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска