COVID-19 в Испании. Второй день подряд менее 300 умерших за сутки. Власти ослабляют карантин

01.05.2020, 17:15, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Испании погиб 281 человек, сообщило 1 мая министерство здравоохранения страны.

Второй день подряд суточная смертность составляет менее 300 человек. Накануне было зафиксировано 268 летальных случаев.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 24 824.

Коронавирус методом ПЦР-диагностики подтвердили у 215 216 человек (с учетом корректировки данных, полученных в предыдущие дни, суточный прирост составил 1175). От инфекции уже вылечилось 114 678 испанцев, в том числе 2628 человек выписали из больниц за последние 24 часа.

В Испании до 10 мая действует режим чрезвычайного положения.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти решили ослабить карантин. С субботы, 2 мая, взрослым разрешат выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером (6.00–10.00 и 20.00–23.00), сообщила El País.

26 апреля послабление было сделано для детей до 14 лет – им разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,27 млн человек, из них более 233 тыс. умерли, 1,02 млн выздоровели. Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших и четвертое – по числу летальных случаев.