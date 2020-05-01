ВАДА завершило расследование в отношении российских спортсменов. Глава РУСАДА считает, что санкции в отношении РФ будут действовать восемь лет

01.05.2020, 17:15, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 30 апреля сообщило об окончании расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревали в подмене проб.

В заявлении ВАДА отмечается, что эксперты обнаружили манипуляции с допинг-пробами 145 спортсменов. Результаты передали 28 международным федерациям.

Президент агентства Витольд Банька заявил, что это было “самое сложное расследование в истории антидопинга”. По его словам, представители ВАДА обработали 24 терабайта данных.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, комментируя окончание расследования, заявил агентству ТАСС, что “количество выявленных нарушений поражает”. Он предположил, что ВАДА вернет РУСАДА аккредитацию и право работать с допинг-пробами через восемь лет.

Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014 в Сочи.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований и подало апелляцию в CAS.