Инсайдеры: Apple утвердила окончательный дизайн iPhone 12

01.05.2020, 17:09, Разное

Инсайдеры из Китая, основываясь на полученных от информаторов американского делового издания The Wall Street Journal данных, рассказали о том, что корпорация Apple уже утвердила окончательный дизайн смартфонов iPhone 12 и 12 Pro. Используя эти сведения, концепт-дизайнер Йонас Дэнерт создал соответствующий рендер.

Судя по изображению, внешний вид новинки не слишком удивит поклонников «яблочного» бренда. Если верить инсайдерам, разработчики оснастили iPhone 12 обновлённой камерой, помещенной в квадратный блок, где, кроме трёх датчиков, появится также лазерный дальномер, посредством которого будет более точно определяться глубина сцены, а также он понадобится для работы с AR-приложениями.

Лицевая сторона представленной на рендере новинки отличается вырезом в верхней центральной части экрана, в котором имеются разговорный динамик и селфи-камера. Внешне смартфон схож с моделями iPhone 4 и iPhone 5, поскольку также получил металлическую рамку, соединяющую заднюю и лицевую панели.

Как гласят самые последние данные, массовое производство новинок от Apple будет запущено как минимум на месяц позже установленных прежде корпорацией сроков. Однако решение перенести дату презентации iPhone 12 на сегодняшний день не принято.