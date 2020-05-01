Общество: Поведение COVID-19 может измениться летом

01.05.2020, 17:08, Новости дня

За последние сутки заразившихся коронавирусом в РФ стало на 7,4% больше – прирост стал рекордным. Минздрав особо обращает внимание на увеличение числа заболевших детей и призывает россиян не покидать дома. В противном случае ограничительные меры будут ужесточены. В Роспотребнадзоре высказали надежды на жаркую и солнечную погоду, которая может ударить по вирусу. Однако насколько оправданы такие ожидания?

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией, решающим фактором в победе остается ответственное поведение каждого человека. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко, который призвал оставаться дома с целью остановить развитие пандемии.

«Министерство здравоохранения призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», – подчеркнул он.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в случае нарушения режима самоизоляции в майские праздники придется усиливать ограничительные меры. «Средняя инкубация – 4–8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», – предупредила она.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о предстоящих первых этапах ослабления режима ограничений. Власти сначала разрешат прогулки группами по два–три человека и занятия спортом на улице. По ее словам, изменения в процессе распространения коронавируса в стране вселяют надежду, но не дают абсолютной уверенности в стабильном снижении уровня заболеваемости.

Однако глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова утверждает, что в РФ снизился прирост новых случаев заражения COVID-19 и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. «Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», – сказала Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. Скворцова уточнила, что на плато бывают колебания – чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

Заявление прозвучало на тревожном фоне обновления статистики. Только за последние сутки в РФ подтверждены 7933 случая заражений в 85 регионах, из них у 3534 (44,5%) людей не было клинических проявлений болезни. В четверг в РФ было подтверждено 7099 новых случаев коронавируса. Это на 834 меньше, чем 1 мая. Рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%. Впрочем, в середине апреля ежедневный прирост зараженных составлял 17-18%. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 1169 человек.

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который сам ранее переболел коронавирусом, называет причиной всплеска заболеваемости нарушение режима самоизоляции. «Если не будет соблюдаться самоизоляция, (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных, спустя пять-десять дней», – сказал Проценко.

Главврач также отметил, что многие россияне устали от самоизоляции, и у них может возникнуть соблазн выйти на улицу в период праздников. «Но цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов», – предостерег Проценко.

Между тем пятницу в Роспотребнадзоре заявили, что в хорошей погоде есть плюсы (если считать минусом больший соблазн людей выйти на улицы). По мнению экспертов ведомства, высока вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад, как это обычно происходит с другими респираторными инфекциями. При этом синоптики ожидают, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений.

Однако директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович напомнила, что заболеваемость коронавирусом в южном полушарии, где сейчас по-летнему тепло и солнечно, «происходит почти так же, как и в северном». Примером тому стала ситуация в Бразилии, где днем температура воздуха прогревается до 28 градусов тепла (более 87 тыс. заражений и 6006 смертей – Прим. ВЗГЛЯД). «В принципе любые респираторные вирусы имеют сезонность распространения, но в данном случае мы имеем дело не с обычным респираторным вирусом.

Он ведет себя не как обычный вирус. И как COVID-19 поведет себя летом, сказать очень сложно»,

– сказала Попович газете ВЗГЛЯД.

Другим тревожным сигналом стало пятничное сообщение Минздрава о статистике заболеваемости среди детей: они стали заражаться чаще. Сейчас 11 несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, а двое – скончались. В ведомстве призвали отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться. Подчеркивается, что хотя дети и не болеют так часто, как взрослые, для них вирус точно так же опасен.

Попович не исключает, что вирус может мутировать и становиться более опасным для детей. «Или это дети, которые страдали выявленными или не выявленными генетическими изменениями, в частности, во входных воротах (пути передачи возбудителей инфекционных заболеваний) для вируса, ангиотензинпревращающего фермента, такие вещи тоже бывают», – говорит Попович.

Эксперт добавляет, что до сих пор нет четкого понимания, какие именно генетические особенности определяют тяжесть течения заболевания.

«РНК-вирусы быстро мутируют и циркулирующие штаммы могут уже отличаться и набирать, либо терять свою опасность. Здесь нужно серьезно разбираться. Если тенденция заражения реально статистически значима, то это очень опасно, ее надо внимательно изучить, если речь не идет о случайном заболевании детей, которые находились вместе», – подытожила Лариса Попович.

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