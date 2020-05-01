 

Арбидол не подтвердил эффективность при лечении COVID-19 — выводы китайских исследователей

01.05.2020, 17:07, Разное

Китайские ученые исследователи проверили эффективность Арбидола, а также комбинации лопинавир/ритонавир (LPV/r) в лечении пациентов с легкими и средними формами COVID-19 после того, как Национальная комиссия по здравоохранению КНР включила их в список потенциальных средств от новой инфекции.

В исследовании приняли участие 86 пациентов с легкой и умеренной формами заболевания, из них 34 человека принимали комбинацию LPV/r, 35 — Арбидол,  остальные 17 не получали никаких противовирусных препаратов. Все три группы показали схожую клиническую картину на 7 и 14 день, без различий в показателях снижения температуры, облегчения кашля или улучшения результатов компьютерной томографии. Кроме того, пациенты в обеих группах препаратов испытывали побочные эффекты — диарею, тошноту и потерю аппетита, – в то время как в контрольной группе, не получавшей препаратов, этих симптомов не было.

«Мы обнаружили, что ни LPV/r, ни Арбидол не могут улучшить клиническую картину у пациентов и что они могут вызывать некоторые побочные эффекты», — сообщил один из авторов исследования, заместитель директора Центра инфекционных заболеваний больницы в Гуанчжоу Линхуа Ли.

Ученый также подчеркнул, что медикам следует осторожнее применять эти препараты, а исследователи должны продолжить поиск действительно эффективного препарата от коронавируса. 



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