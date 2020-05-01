Первомайская «Монстрация» 2020 года проходит в социальных сетях

01.05.2020, 17:06, Новости дня

Первомайская «Монстрация» 2020 года из-за пандемии коронавируса и самоизоляции проходит в социальных сетях. Участники акции выкладывают в интернет фотографии с абсурдными лозунгами и ставят хештег #монстрация2020.

Участники акции вспомнили недавнее выступление президента России Владимира Путина, в котором он заявил, что страна победит коронавирус так же, как победила печенегов и половцев.

Другие участники «Монстрации» использовали собственные балконы для размещения плакатов и баннеров.

Несколько сотен человек вышли на «Монстрацию» в онлайн-игре. Там их оцепили виртуальные сотрудники полиции.

Некоторые участники акции все же вышли на улицы реальных городов.

В Барнауле полиция задержала троих активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Они вышли с баннером на первомайскую акцию и расклеивали листовки в центре города с поздравительными лозунгами. После допросов и заполнения протоколов активисты были отпущены из полиции. Им вынесено предупреждение за «нарушение режима самоизоляции».

В Иркутске местные сторонники партии КПРФ провели онлайн-митинг. Они призывали бороться «за свои права» и за свое будущее».

В Москве полиция задержала активистов «Левого фронта», которые по очереди стояли с баннером на Большом Каменном мосту возле Кремля. Они требовали отставки Путина и российского правительства, а также поддержки населения в условиях кризиса.

«Монстрация» – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011 году ее идеолог Артем Лоскутов получил премию в области современного искусства «Инновация». В 2015 году мэрия города впервые отказалась согласовать акцию. Тогда Лоскутова арестовали на 10 суток, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия и невыполнении требований сотрудников полиции. В 2016 году суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия.