Белый дом сосредоточится на будущих стимулах роста

01.05.2020, 17:06, Новости дня

Ларри Кадлоу, советник Белого дома по вопросам экономики, заявил в пятницу, что администрация Трампа сосредоточится на мерах по стимулированию роста и устранении бизнес-барьеров, в то время как в Конгрессе идет работа над следующим масштабным пакетом экономических мер по борьбе с коронавирусом.

Среди мер, которые, по словам Кадлоу, Белый дом хотел бы увидеть в следующем пакете экономической помощи – снижение налогов на заработную плату и инвестиции в бизнес, а также внедрение мер защиты работодателей от ответственности, чтобы помочь малому бизнесу.

«У нас есть свой набор запросов, и мы, вероятно, соберемся через несколько недель и возобновим дискуссии, но я полагаю, что упор будет сделан на стимулы для будущего роста [экономики]», – сказал Кадлоу в интервью телеканалу Fox News.

Кадлоу отметил, что он хотел бы снять регулятивные ограничения с американских компаний. Советник президента добавил, что в течение ближайших 20-30 дней США будут поставлены в «режим паузы» в ожидании следующего транша финансовой помощи.

«Прямо сейчас мы все делаем паузу и пытаемся выяснить наши позиции», – заявил Кадлоу.