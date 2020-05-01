 

Linkiesta: РФ предложила итальянским политикам “оказать давление” на Брюссель в снятии санкций в благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

01.05.2020, 17:05, Новости дня

Представитель итальянского “Движения пять звезд” Вито Петрочелли, президент комиссии по иностранным делам итальянского Сената, получил письмо от своего коллеги в российской Госдуме – главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Письмо переслано послом России в Италии Сергеем Разовым: в нем Слуцкий напоминает об оказанной Италии помощи в борьбе с эпидемией коронавируса и просит политика оказать давление на европейское руководство в Брюсселе с тем, чтобы экономические санкции в отношении Москвы, введенные за аннексию Крыма и участие в конфликте в Восточной Украине, были отменены. 

Скан письма публикует итальянская газета Linkiesta – она специализируется на расследовательской журналистике. Журналисты подчеркивают, что письмо не является официальным или деловым: оно не оформлено как обращение через МИД Италии или правительство страны. 

“Хотел бы выразить сожаление в связи с тем, что не удалось достичь консенсуса на площадке Генеральной Ассамблеи ООН относительно внесенного РФ проекта Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции”, – пишет Слуцкий, имея в виду события конца марта 2020 года. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил “заморозить” санкции, введенные странами Запада в отношении России, “на время пандемии, чтобы эффективнее бороться с коронавирусом”. Но ни ЕС, ни США на это не согласились, и отказ снять санкции, в том числе в рамках ООН, вызвал бурную реакцию в госСМИ в России: 

 

“Я обращаюсь ко всем здравомыслящим политикам в руководстве Евросоюза, США, Великобритании с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики”, – пишет Слуцкий. И замечает в конце, что “в условиях глобальной пандемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания”. 

“Со своей стороны Российский фонд мира продолжит оказывать помощь государствам, пострадавшим от эпидемии COVID-19”, – заканчивает письмо российский депутат, который сам находится в санкционных списках и не может посещать США или страны ЕС. 

В сопроводительном письме к обращению Слуцкого, которое Петрочелли направил российский посол Сергей Разов, он обращается к итальянскому политику “дорогой Вито” и просит депутата “Пяти звезд” “довести этот документ до сведения итальянских сенаторов”. 

Петрочелли, замечает Linkiesta, всегда был представителем интересов Москвы и поклонником режимов Путина и президента Сирии Башара Асада. Он часто посещал Россию и Казахстан. 

В марте Россия направила в северные районы Италии гуманитарную помощь, а также военных медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом. Эту операцию прокремлевские блогеры и СМИ активно использовали для пророссийской пропаганды. Как сообщила 13 апреля итальянская газета La Repubblica, россияне, живущие в Италии, предлагали своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего “российского СМИ”, поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь и разместить это видео в твиттере, фейсбуке или инстаграме – за 200 евро. Такие предложения жителям Италии, в частности, поступали в WhatsApp. 



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