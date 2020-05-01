Озоновый слой над Арктикой восстановился

01.05.2020, 17:00, Новости дня

Концентрация озона в стратосфере над Арктикой восстановилась до нормальных значений, заявил официальный представитель отделения Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. В марте и апреле концентрация достигла минимальных значений за 9 лет.

Причиной тому стала комбинация факторов, как то: присутствие веществ, разрушающих озон и имеющих отношение к деятельности человека, а также очень низкая температура в стратосфере этой зимой. И если бы не Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, ситуация была бы намного хуже.

В апреле озоновая дыра закрылась, кульминацией чего стал приток богатого озоном воздуха из расположенных ниже слоев атмосферы, передает ТАСС.