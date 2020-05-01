 

Питерская пенсионерка сбросила из окна 100 тысяч рублей мошеннику

01.05.2020, 17:00, Новости дня

Ста тысяч рублей лишилась 84-летняя жительница Санкт-Петербурга в надежде помочь устроившему аварию сыну. Деньги забрал мошенник, который и выдумал историю о ДТП.

 

Злоумышленник позвонил пенсионерке утром 30 апреля и сообщил пренеприятную весть, но пообещал за кругленькую сумму помочь ее сыну выйти из сложившейся дорожной ситуации с наименьшим ущербом. В отработанную схему он внес небольшое изменение — отказался принимать деньги из рук в руки, пояснив, что соблюдает меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса.

Сумму условились передать "воздушным" путем: пенсионерка открыла окно квартиры на улице Бутлерова и сбросила мошеннику пакет со 100 тысячами рублей. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

Когда она попыталась узнать, как продвигаются дела, ей никто не ответил, тогда-то женщина и заподозрила неладное. Звонок сыну все расставил на свои места, после чего потерпевшая отправилась в полицию. Найти подозреваемого пока не удалось.



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