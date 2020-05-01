Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

01.05.2020, 17:00, Новости дня

Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. На сайте радиостанции "Вера" Легойда пояснил, что с именем Сталина связаны многие беды, которые "невозможно вычеркнуть из истории" и его изображения в храме быть не должно.

Ранее сообщалось, что мозаичное изображение штандарта с портретом Иосифа Сталина на стене храма вызвало бурную реакцию и последующее обсуждение. По мнению Легойды, это говорит о том, инициатива требует более широкого обсуждения.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России, возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в подмосковной Кубинке. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Стены украшены мозаикой с разнообразными сюжетами.

должно было состояться 6 мая, однако перенесено на окончание эпидемии коронавируса.