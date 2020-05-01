Мнение: Численность заключённых в России, цены на продукты и подсчёт доходов семей

01.05.2020, 16:54, Разное

1. На «Справочнике патриота» вышла статья со статистикой по числу заключённых в России с середины 1990-х до 2018 года. По графику видно, что со времён президентства Дмитрия Медведева тюремное население в нашей стране неуклонно снижалось:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_заключенных_в_России

К началу 2020 года количество заключённых в стране уменьшилось уже до 524 тысяч человек, то есть более чем вдвое по сравнению с 1999 годом:

https://olegmakarenko.ru/1781930.html

Столь значительное сокращение, очевидно, стало не только следствием общего улучшения ситуации в стране и падения преступности, но и результатом целенаправленной работы правительства по смягчению уголовного законодательства.

2. Главы Минпромторга говорит, что цены на продукты в России особо не растут:

https://lenta.ru/news/2020/04/19/products/

Показатели инфляции невысоки, в последние недели она замедляется:

https://tass.ru/ekonomika/8365515

С начала апреля инфляция набрала 0,8%, а с начала года – 2,1%. В годовом выражении инфляция в РФ на 20 апреля, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне 3,12%.

Цены на лекарства также стоят на месте. В СМИ, правда, можно прочесть, что цены на лекарства выросли в марте на 9%:

https://lenta.ru/news/2020/04/28/lekarstva/

Судя по всему, речь идёт о росте среднего чека за покупку одной упаковки лекарства. Возможно, в марте многие решили закупиться дорогими препаратами про запас.

3. Много лет в России говорят о важности семьи как ячейки общества. И вот, наконец, создаются инструменты для мониторинга доходов семей:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/sledit/

Российские власти захотели следить за доходами семей: данные можно вносить в специальный реестр. С таким предложением выступили в Федеральной налоговой службе (ФНС), передает «Интерфакс».

Если все данные будут сведены в один реестр, можно будет определять доходы каждого домохозяйства. «Жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», — указал замруководителя ФНС Виталий Колесников. По его словам, с такой системой в будущем можно будет «поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны».

Очевидно, эти данные можно будет использовать самым широким образом: как для сбора налогов и борьбы с коррупцией, так и для помощи нуждающимся семьям, льготной выдачи ипотечных кредитов и так далее.