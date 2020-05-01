 

Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов

01.05.2020, 16:53, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов. Изначально слежку обнаружил в недавно приобретённом устройстве от суббренда Redmi эксперт по кибербезопасности Габриэль Цирлиг, а позже его выводы подтвердил коллега Эндрю Тирни.
Цирлиг выявил, что его смартфон собирал много данных о действиях и затем отправлял их на удалённые сервера компании Xiaomi. В частности, эксперт говорит о записи установленным в устройстве по умолчанию браузером всех посещаемых интернет-ресурсов, поисковых запросов, просмотренных публикаций, открываемых папок, смен режимов экрана и прочего. При этом даже при включении функции «инкогнито» сбор данных продолжается, а это, по мнению специалиста, является нарушением конфиденциальности и попросту называется незаконной слежкой за множеством владельцев гаджетов Xiaomi и Redmi.

Эндрю Тирни подтвердил полученную информацию от коллеги, добавив, что доступные для скачивания в Google Play браузеры Mint Browser и Xiaomi Mi Browser Pro, загруженные около 15 миллионов раз, тоже собирают данные о действиях пользователей. В компании Xiaomi в ответ на подозрения в слежке отметили, что для них в приоритете безопасность и конфиденциальность данных владельцев смартфонов, а потому обвинения в их адрес ложные. Однако представители китайского гиганта не стали отрицать, что ранее информация таким образом собиралась и сами же пользователи давали на это согласие, но информация анонимная и потому не могла использоваться в мошеннических целях.



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