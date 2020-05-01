 

Оператор «Северного потока – 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ

01.05.2020, 16:53, Новости дня

Оператор «Северного потока – 2» – компания Nord Stream 2 AG – не согласен с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС и намерен и дальше отстаивать свои права после оценки окончательного решения, сообщил пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер.

«Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNetzA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», – передает ТАСС слова представителя оператора.

Напомним, ранее в пятницу издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.



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