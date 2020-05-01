 

Собянин рассказал об особой первомайской колонне машин

01.05.2020, 16:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных пространств столицы и выразил надежду, что в скором времени москвичи смогут прогуляться по городу.

«Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая замечательный Праздник Весны и Труда, но теперь тут другая колонна –колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города. Ну, такие времена. Надеюсь, что скоро вернется настоящий праздник, и мы вместе снова сможем пройтись по любимой Москве», – сказал Собянин.

Он отметил, что в городе ведется масштабная работа по дезинфекции общественных пространств, подъездов домов. «Это огромная работа, в которой участвуют около 70 тыс. человек, 4,5 тыс. единиц техники. Мы еженедельно обрабатываем общественные пространства и каждый день обрабатываются подъезды домов», – передает ТАСС слова Собянина, добавившего, что это делается, чтобы максимально обеспечить безопасность жителей города.

Мэр также пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, которые выполняют работы по дезинфекции, поздравил их с праздником и поблагодарил за работу на передовой.

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 1169 человек. В РФ рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Глава Еврокомиссии: ЕС после эпидемии необходим «план Маршалла»

24.04 / Глава МВД Новосибирской области уволился после появления аудио с планом по штрафам за нарушение карантина

24.04 / Зеленский поручил рассмотреть возможность страхования украинских медиков, работающих с людьми, инфицированными COVID-19

14.04 / Путин выражает интересы олигархов и силовиков, считают три четверти россиян – опрос “Левады”

21.04 / France 24 – «неприемлемые нарушения» — медсёстры Нью-Йорка подали в суд на власти штата

01.04 / Последний из солдат освободившей Париж от нацистов роты умер от коронавируса

27.03 / Автомобили марки Ravon в РФ подорожали

06.04 / Independent – «ещё многое предстоит пережить» — Елизавета II призвала британцев к единству и решимости на фоне пандемии

16.04 / Трамп пожаловался на неподконтрольность «Голоса Америки»

27.04 / Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю возросло на 70%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска