Собянин рассказал об особой первомайской колонне машин

01.05.2020, 16:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных пространств столицы и выразил надежду, что в скором времени москвичи смогут прогуляться по городу.

«Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая замечательный Праздник Весны и Труда, но теперь тут другая колонна –колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города. Ну, такие времена. Надеюсь, что скоро вернется настоящий праздник, и мы вместе снова сможем пройтись по любимой Москве», – сказал Собянин.

Он отметил, что в городе ведется масштабная работа по дезинфекции общественных пространств, подъездов домов. «Это огромная работа, в которой участвуют около 70 тыс. человек, 4,5 тыс. единиц техники. Мы еженедельно обрабатываем общественные пространства и каждый день обрабатываются подъезды домов», – передает ТАСС слова Собянина, добавившего, что это делается, чтобы максимально обеспечить безопасность жителей города.

Мэр также пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, которые выполняют работы по дезинфекции, поздравил их с праздником и поблагодарил за работу на передовой.

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 1169 человек. В РФ рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.

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