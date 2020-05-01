Грузия начала работу по восстановлению регулярного авиасообщения

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01.05.2020, 16:48, Новости дня

Грузия рассчитывает быть в числе первых стран, которые смогут восстановить регулярное авиасообщение, прерванное эпидемией коронавируса, и правительство уже начало работу над этим, сообщила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Уже думаем, чтобы на определенных направлениях, с соблюдением всех строгих норм, восстановить регулярные рейсы в определенных дозах», – сказала она.

«Грузия будет одной из первых стран, которая учтет новые принципы безопасности при авиасообщении», – сообщила министр.

Натиа Турнава сообщила, что пока осуществляются только чартерные полеты по вывозу из разных стран граждан Грузии, и так удалось вернуть около 8 тыс. граждан.

«До эпидемии мы были связаны прямыми рейсами с 50 странами, мы проводили либеральную политику открытого неба», – сообщила она.

По ее словам, есть «позитивные прогнозы» на восстановление регулярного авиасообщения, но это зависит не только от Грузии, но и от стран, с которыми начаты переговоры.

Напомним, что в прошлом году РФ прервала прямое сообщение с Грузией из-за антироссийских акций в Тбилиси.

В Грузии 566 человек заболело коронавирусом, из них 207 вылечились, шесть скончались.



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