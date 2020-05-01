Меган Маркл против таблоидов: как прошло второе судебное заседание и почему герцогиня пока в проигрыше

01.05.2020, 16:40, Разное

В прошлую пятницу, 24 апреля, в Верховном суде Лондона состоялось первое слушание по делу, начатому герцогиней Сассекской. Еще в октябре прошлого года Меган вместе с принцем Гарри подали в суд на газету Mail On Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом Томасом Марклом. Вчера состоялось второе слушание по делу. Как и предыдущее, оно проходило в формате онлайн.

Как сообщает Daily Mail, большая часть обвинений Меган к газете была отклонена судьей как “не относящаяся к делу”, включая претензии Маркл в отношении намеренного очернения ее репутации путем создания определенной повестки в СМИ. Судья Уорби также “вычеркнул” из дела утверждения герцогини, что журналисты, “вынося сор из избы”, действовали нечестно и спровоцировали конфликт между ней и ее отцом Томасом. Что пресса намеренно изображала Меган в “негативном свете”, чтобы усилить и без того сложные отношения между родственниками. Эти обвинения суд не принял из-за отсутствия весомых доказательств.

На заседании было объявлено, что главной задачей расследования будет оценка того, насколько публикация переписки действительно нарушает частную жизнь Меган. При том, что друзья герцогини в это же время пересказали отрывки из переписки изданию People. Предполагается, что последнее было сделано по инициативе Меган. Также суду предстоит выяснить, является ли письмо объектом общественного интереса. Тогда его публикация разрешается и защищается рядом международных прав.

Меган Маркл с отцом

В конце 2020 или в начале 2021 года Меган и ее отец Томас Маркл должны будут встретиться в суде, чтобы дать показания против друг друга. Последний раз они виделись еще до бракосочетания Меган в мае 2018 года.

Издание также приводит слова британских адвокатов, которые занимаются делами, связанными с медиа. По мнению профессионального сообщества, дело Меган слишком раздуто.

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