 

Россияне назвали любимого персонажа из книг о “Гарри Поттере”

01.05.2020, 16:31, Разное

Россияне назвали любимого персонажа серии романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Согласно опросу книжного сервиса MyBook, большинству читателей нравится Гермиона Грейнджер. За нее отдали свой голос 54% опрошенных.

На втором месте расположился сам главный герой Гарри Поттер. 48% читателей назвали его любимым персонажем. Следом за ним идут
Северус Снегг, Сириус Блэк, Добби, Минерва Макгонагалл, Альбус Дамблдор, Рон Уизли и Букля, сообщает РИА Новости.



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