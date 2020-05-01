Названы разрушительные эффекты приема мужчинами анаболических стероидов

01.05.2020, 16:30, Новости дня

В журнале «Психотерапия и психосоматика» недавно была опубликована статья, указывающая на проблемы со здоровьем у мужчин среднего возраста, которые в молодости принимали анаболически-андрогенные стероиды (ААС). Выдержки из статьи публикует портал Мedicalxpress.com.

ААС стали популярны в 80-90-е годы прошлого века, когда образы киногероев вызывали у молодых людей желание походить на картинку, увиденную на широком экране. Именно с помощью анаболически-андрогенных стероидов молодые люди мужского пола (98% принимающих ААС являются мужчинами) пытались либо же накачать мышцы, чтобы быть похожим на мускулистого героя, либо же быстро избавиться от жировых отложений, чтобы стать худощавым и изящным. До недавнего времени не было никаких научных работ на тему долгосрочного влияния ААС на мужское здоровье, но в последние 10-20 лет стали входить в средний возраст те, кто принимал «укладки» (сочетание приема таблеток и инъекций ААС) в 80-90-е годы ХХ века, поэтому у исследователей появляются все новые и новые данные.

Теперь же ученые смогли выяснить, что прием ААС вызывает в среднесрочной перспективе не только проблемы с сердечно-сосудистой системой (к примеру, кардиомиопатию), но и недостаточность яичек, которая сопровождается снижением уровня половых гормонов (данный недуг называется гипогонадизм). Еще исследователи выяснили, что ААС негативно влияют на другие органы, вызывая гепато-, нефро- и нейротоксичности – поражения печени, почек и нервной системы соответственно. Последняя может вызывать ранее слабоумие, что также было установлено в ходе наблюдения за людьми, активно принимавшими в молодости ААС.

Все последствия приема ААС еще только предстоит узнать, уверены авторы статьи, которых радует хотя бы то, что все больше стран запрещает свободное распространение ААС, причисляя их наркотическим веществам, таким как опиоиды. Со временем станут известны и долгосрочные последствия приема ААС, но даже среднесрочных последствий уже вполне достаточно для того, чтобы начать лечение зависимых от стероидов людей не только у психотерапевтов, но и в специализированных клиниках, где помогают наркоманам.