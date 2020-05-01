 

Американские учёные обнаружили новый сигнальный путь сообщения глаза с головным мозгом

01.05.2020, 16:30, Разное

До недавних пор существовал «неоспоримый» факт, согласно которому, имеется единственный сигнальный путь сообщения глаза с головным мозгом человека. Однако американским учёным из Northwestern University удалось обнаружить, что ингибирующиеся сигналы также могут посылаться нейронами сетчатки.
Если ранее считалось, что в головной мозг человека глаз посылает только возбуждающий сигнал, в большей степени стимулирующий нейроны, то новое исследование показывает также присутствие ингибирующих, в меньшей степени влияющих на главный контролирующий орган ЦНС. Кроме того, авторам проекта удалось установить, что нейроны сетчатки принимают активное участие в формировании поведенческих механизмов, а это, к примеру, синхронизация циклов ночи и дня или реакция зрачков на смену освещения.

Американские учёные пришли к выводу, что обнаруженный новый сигнальный путь, то есть ингибирующие «посылы», являются способом сообщения глаза с мозгом. Таким образом органы зрения могут адаптироваться к свету. При неярком освещении зрачок не сужается, а это даёт возможность нормально видеть при недостаточном количестве света. В случае, если бы головной мозг получал только возбуждающие сигналы, то реакция зрачка была бы заметна даже при слабом свете.



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