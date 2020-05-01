 

«Пусть будет боксёрский бой»: Вступившийся за Уткина Джигурда вызвал Соловьёва на дуэль

01.05.2020, 16:30, Разное

Актёр и музыкант Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьёва на дуэль, стремясь защитить честь трёх человек – свою, профессора-вирусолога Игоря Гундарова и блогера Василия Уткина. В качестве поединка артист предложил оппоненту боксёрский бой.
Как уточнил Никита Джигурда, Владимира Соловьёва он вызывает не на какую-то «интернет-дуэль», но на реальную битву на ринге. Актёр заметил: он уважает телеведущего и даже по-своему любит, но не может больше терпеть его «ложь» и то, что он перепутал «гениальную игру и созданный им образ» с тем, каким артист является в действительности. Поведение журналиста по отношению к блогеру Василию Уткину Никита Джигурда назвал «похабным», отметив: по его мнению, Владимир Соловьёв может «изгаляться» лишь над теми, кто слабее его, а потому он теперь вызывает его на дуэль. Поскольку телеведущий занимается боксом, то именно такой поединок и предложил ему в качестве выяснения отношений актёр.

Вдохновенную речь, произнесенную в радиоэфире «Комсомольской правды», артист завершил, назвав себя «многоликим» и наряду с этим «единым», а также «очень нежным» человеком. Артист уверил слушателей: он не позволит Владимиру Соловьёву и другим «циникам» «растоптать в его душе аленький цветочек», а потому намерен «нокаутировать» оппонента, для того чтобы к тому «возвратилась проданная совесть».

Стоит отметить, незадолго до этого у Владимира Соловьёва произошла словесная перепалка в соцсетях с Василием Уткиным, раскритиковавшим борьбу российского правительства с распространением коронавируса. Ещё ранее блогер призывал телеведущего принять участие в так называемом рэп-баттле, но журналист отказался от «предложения», предположив, что у его оппонента возникло «весеннее обострение на фоне депрессии».



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