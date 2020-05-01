Аномальную патологию нашли у заразившихся коронавирусом

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01.05.2020, 16:30, Новости дня

Ирландские ученые обнаружили аномальную патологию организма, которая становится смертельной при заражении коронавирусом, рассказал профессор Джеймс О’Доннелл, возглавляющий ирландский центр сосудистой биологии в Дублине.

В опубликованной научным журналом Eurekalert статье приводится совместное исследование ирландского центра сосудистой биологии, Королевской коллегии хирургов Ирландии (RCSI) и больницы Сент-Джеймс. Согласно его результатам, у пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдалось аномальное свертывание крови, которое приводит к возникновению микротромбов в легких.

Ученые выявили сотни тромбов по всему легкому, чего не наблюдается при других типах легочной инфекции.

«Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19», – передает «МК» слова О’Доннелла.

По его словам, эта особенность объясняет, почему при тяжелой форме COVID-19 уровень кислорода в крови резко падает.

Также специалисты получают все больше данных, которые указывают на то, что аномальное свертывание крови при коронавирусе приводит к значительному увеличению риска сердечных приступов и инсультов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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