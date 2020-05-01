Начальника крымского управления Росимущества и его зама задержали за взятку

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01.05.2020, 16:30, Новости дня

СК возбудил уголовные дела о получении взятки и посредничестве в получении взятки в отношении начальника отдела межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе и его заместителя, сообщили в региональном СК.

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 апреля начальник отдела через посредника – своего заместителя –получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей. Должностные лица ведомства были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю», – передает ТАСС сообщение СК.

Уточняется, что подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

«С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация, представляющая интерес для следствия. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», – добавили в ведомстве.

Напомним, 7 апреля заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве.



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