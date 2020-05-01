 

Трамп призвал власти Мичигана пойти на уступки протестующим

01.05.2020, 16:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп призвал губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмор частично пойти навстречу протестующим, которые накануне ворвались в здание местного заксобрания, будучи недовольными продлением ограничительных мер в связи с коронавирусом.

«Губернатор Мичигана должна немного уступить и снизить накал. Это очень хорошие люди, но они сердятся. Они хотят вернуть свои жизни, но безопасно! Встреться с ними, пообщайся с ними, договорись!», – передает РИА «Новости» сообщение Трампа.

Напомним, десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа.

Демонстранты с американскими флагами и самодельными плакатами сначала собрались снаружи Капитолия в городе Лансинг (штата Мичиган), затем потребовали, чтобы их впустили в здание. Некоторые скандировали: «Впустите нас».



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