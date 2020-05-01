«Карантин меня утомил»: Самойлова поправилась на самоизоляции

01.05.2020, 16:30, Разное

Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на прибавку в весе из-за долго пребывания на самоизоляции. Программа дел на карантине исчерпала себя, и знаменитость чувствует усталость.

Супруга рэпера Джигана в ожидании предстоящего развода, на который она подала не так давно, явно находится не в лучшей форме. Дело не только в прибавке веса. Для автора программы для помощи молодым мамам в похудении FitForYou, которую она запустила пять лет назад, сбросить лишние пять килограммов не составит особого труда. Известно, что после рождения долгожданного сына Давида буквально за 10 дней мама четверых детей вернула себе прежние формы. Лучшей рекламы для спортивного приложения отыскать было трудно.

Скорее всего, предположили фолловеры, вопрос необходимо рассматривать в психологической плоскости. К жалобе Самойловой на «огромный живот» они отнеслись спокойно, уверенные в том, что с этой проблемой она справится без особого труда. При этом многие считают, что Самойлова все равно отлично выглядит. А вот психологическое состояние их кумира вызывает тревогу. Кто-то высказывает мнение, что знаменитость «заедает стресс», другие не верят словам об отсутствии депрессии. Безусловно, трудности самоизоляции несут для многих серьёзные испытания. Но главными в этом случае, считают поклонники, все-таки являются семейные проблемы.