Скандалы: Иск Пригожина о защите чести и достоинства заставил Соболь публично оправдываться

01.05.2020, 16:30, Разное

Юрист Фонда борьбы с коррупцией попыталась оправдаться за иск бизнесмена об оскорблении

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь попыталась оправдаться за иск Евгения Пригожина об оскорблении чести и достоинства. Соратница Навального опубликовала видеообращение на YouTube-канале «Навальный LIVE». В начале прошлого месяца петербургский бизнесмен подал на Соболь в суд. Он потребовал, чтобы она опровергла заявление, сделанное летом 2019 года. Согласно нему Пригожин якобы причастен к нападению на ее супруга Сергея Мохова.

«Да, я действительно подал иск, поскольку информация, которую Соболь пытается распространять обо мне, не имеет ничего общего с действительностью. По моему мнению, как человек с извращенной психикой, Соболь часто делает самые нелепые и неадекватные заявления», — прокомментировал исковое заявление Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд» 6 апреля. Досудебная подготовка по делу назначена на утро 7 мая.

Соболь утверждает, что в ноябре 2016 года неизвестные напали на ее супруга и вкололи ему вещество неизвестного происхождения, что нанесло вред его здоровью. По ее словам, инъекция даже могла привести к смерти. Однако никаких доказательств Соболь не представила. В то же время в документах экспертизы говорится, что никакого вреда здоровью Мохова нанесено не было.

Проверку Мохов проходил в НИИ им. Склифосовского. По словам самого пострадавшего, он обратился за помощью врачей спустя три часа после нападения. После сдачи всех необходимых анализов наркотических или психотропных веществ в его организме обнаружено не было. Состояние Мохова было удовлетворительным, поэтому его отправили домой.

Дополнительная проверка также показала, что никакого вреда здоровью Мохова причинено не было. Несмотря на это, Соболь продолжает настаивать на том, что ее супруг был на грани смерти.

Мохов был уверен, что за нападением могли стоять ритуальщики. Однако Соболь решила всю вину переложить на Пригожина, о чем не раз заявляла в ходе своей избирательной кампании в МГД летом 2019 года. Теперь ей придется ответить за свои слова.

В своем обращении Соболь также напомнила об уже проигранном деле по иску «Московского школьника». Тогда она пыталась обвинить Пригожина в заболевании детей в школах и детских садах Москвы, но в итоге суд обязал ее выплатить компенсацию предприятию в размере 29 млн рублей.

К слову, Соболь и Навальный предлагали не доводить дело до суда и вымогали у Пригожина 300 млн рублей. Средства они планировали направить на предвыборную кампанию. Однако бизнесмен ответил отказом, и тогда представители ФБК опубликовали скандальный видеоролик. Его героиня заявила, что она бывшая сотрудница компании «Московский школьник» и рассказала, что на комбинате питания якобы царит антисанитария. Позже она призналась, что ей обещали заплатить, если она зачитает на камеру заявление, заранее подготовленное ФБК.

Навальный и Соболь пытались связать предприятие с Евгением Пригожиным, несмотря на многочисленные опровержения данного факта. По этой причине представители компании подали в суд на ФБК. В итоге претензии были признаны справедливыми. Суд обязал Соболь, Навального и ФБК выплатить истцу 88 млн рублей. Стоит отметить, что атаки на петербургского бизнесмена в прошлом году провели накануне выборов в МГД. Соболь с треском провалила предвыборную кампанию, так как в подписных листах, которые она сдала в избирком, были обнаружены данные давно умерших или вовсе несуществующих людей.