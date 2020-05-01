Продажи игровых смартфонов Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro в Европе стартуют 8 мая

01.05.2020, 16:09, Разное

Подразделение китайского технологического гиганта Xiaomi, специализирующееся на выпуске игровых смартфонов, выводит на рынок Европы две новинки – Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Старт продаж гаджетов запланирован на 8 мая.

Стоимость новых игровых устройств производитель пока не озвучивал, но этот факт станет известен европейским поклонникам бренда уже через считанные дни – 8 мая. Первые покупатели смогут оценить Black Shark 3 с AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма, ёмкой аккумуляторной батареей на 4720 мАч и многомодульной основной камерой с тремя датчиками. Производительность устройству обеспечивает топовый процессор Snapdragon 865 от Qualcomm.

Вторая готовящаяся к выходу в Европе новинка оснащена экраном диагональю 7,1 дюйма с разрешением QHD+ AMOLED. Процессор в Black Shark 3 Pro используется тот же, что и в младшей версии, основная камера с тремя датчиками на 5, 13 и 64 Мп. В «продвинутой» вариации игрового смартфона предусмотрено 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, аккумуляторная батарея на 5000 мАч и 20-мегапиксельная «фронталка».