В Северной Осетии фиксируют прирост случаев COVID-19 среди участников митинга против самоизоляци

01.05.2020, 16:08, Новости дня

Неблагоприятно складывается эпидемологическая обстановка в Северной Осетии, жители которой 20 апреля вышли на несанкционированную акцию протеста во Владикавказе против ограничений во время режима самоизоляции. К началу мая, спустя десять дней после митинга, общее число инфицированных COVID-19 в республике составило более 900 человек.

На 1 мая общее число инфицированных COVID-19 в Северной Осетии составило 921 человек. За сутки число зараженных с подтвержденным диагнозом увеличилось на 85 человек, сообщает ГТРК Алания.

По общему числу случаев заражения коронавирусом нового типа Северная Осетия вышла на второе место в СКФО после Дагестана, в котором ситуация складывалась неблагоприятно с самого начала пандемии. Число заболевших в Дагестане превысило полторы тысяч человек.

В Роспотребнадзоре республики заявляют, что резкий прирост числа инфицированных – это последствия беспечности населения, нарушающего самоизоляцию и пришедшего, несмотря на запрет массовых мероприятий, на стихийный митинг 20 апреля, собравший около 2 тысяч человек. Значительную часть участников митинга составляли жители соседних населенных пунктов, прибывшие во Владикавказ непосредственно для участия в несанкционированном «народном сходе».

В ходе митинга люди требовали свободы перемещения и открытия школ и предприятий. С собравшимися лично общался глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который объяснял, что единственное действенное средство от распространения коронавируса – соблюдение требований режима самоизоляция. Но митингующих тогда ответ не устроил, стихийный митинг продолжался на протяжении нескольких часов. После длительного пребывания в скоплении людей на площади без соблюдения социальной дистанции и средств индивидуальной защиты, участники разошлись по домам.

О возможных последствиях такого массового скопления людей сразу же предупредили медики. «Достаточно всего одного зараженного человека, и вся толпа будет «контактная». Если из всех присутствующих хотя бы 10% заболеют, они переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи», – говорил главврач Республиканской клинической больницы Астан Митциев.

Тревожные прогнозы начали сбываться спустя неделю, когда среди обратившихся к врачам зафиксированы как участники митинга, так и их родственники.

Источник в республиканском Роспотребнадзоре привел газете ВЗГЛЯД фамилии некоторых участников митинга, у которых есть заболевшие родственники. Это Р.Багаев 1988 года рожденияя, Багаев В., Багаев С., Качмазов В., Качмазов Д., Козырев Р., Гиголаев И., Касаев Ю., Габараев Х., Кокаев Г., Гагиев Б., Кануков В., Кокоев Г., Кабисов В., Бестаев В., Кочиев И., Дауров А., Хугаев А, Хугаев С., Караев 1991 года рожденияя, Плиев А. 1987 года рождения. Собеседник также отметил, что наблюдается рост числа заболевших из числа родственников участников митинга, проживающих во Владикавказе, а также в Пригородном (особенно в селах Ногир и Камбилеевское), Правобережном (городе Беслан и селе Фарн) и Ардонском районах.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 апреля на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах заявляла, что прирост числа заразившихся коронавирусом в Северной Осетии вырос до 37% из-за несоблюдения режима самоизоляции. «Значимое ухудшение эпидситуации, мы направили туда специализированную бригаду противочумного института, чтобы помочь разобраться», – сообщила Попова.