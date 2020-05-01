Озоновая дыра закрылась над Арктикой

01.05.2020, 16:08, Новости дня

Крупная озоновая дыра над Арктикой закрылась, но это не связано с эпидемией коронавируса, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

«Истощение озонового слоя в Арктике в марте нынешнего года достигло рекордных уровней. Это редкое явление. В последний раз это было в 2011 году. Причиной происшедшего стала комбинация двух факторов. Первый – продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые истощают озоновый слой… А также метеорологические условия. В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась», – передает РИА «Новости» слова Нуллис.

По ее словам, закрытие озоновой дыры не связано с сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии COVID-19.

Нуллис подчеркнула, что появление озоновой дыры над Арктикой является весенним феноменом. В этом году он связан сильными ветрами, которые препятствовали приходу в Арктику богатого озоном воздуха. Помимо этого, в стратосфере долгое время держались низкие температуры, способствующие формированию хлорина, разрушающего озоновый слой.

Напомним, европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5P был запущен с ракетой-носителем «Рокот» в октябре 2017 года с космодрома Плесецк.

В июле 2016 года климатологи сообщали, что снимки с климатических зондов фиксируют уменьшение размеров озоновой дыры над южным полюсом Земли.

В июле 2018 года Sentinel-5P, исследовавший атмосферу над Антарктидой в ноябре 2017 года, передал данные об исчезновении озоновой дыры.