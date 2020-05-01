ФАС выявила завысившую цены на медицинские маски на 957% компанию

01.05.2020, 16:08, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» в период с декабря 2019 года по февраль 2020 закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, сообщили в ведомстве.

«По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», – передает РИА «Новости» сообщение ФАС.

Отмечается, что московское УФАС направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в управление экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

«В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО «Витта компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения», – отметили в ведомстве.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий «Витта компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит», – рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность», – добавил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 1169 человек. В РФ рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.