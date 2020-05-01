 

В Мукачево с 4 мая откроют парки и торговые центры – горсовет

01.05.2020, 16:01, Новости дня

С понедельника, 4 мая, в Мукачево откроются парки, а также возобновят работу торговые центры. Об этом 1 мая в Facebook сообщила пресс-служба Мукачевского горсовета.

Отмечается, что местным торговым центрам необходимо будет придерживаться ряда условий. В частности, посетители должны использовать респираторы или защитные маски, персонал – перчатки и защитные очки или щитки. Все помещения должны дезинфицироваться каждые два часа, и там не может находиться более одного посетителя на 10 м². Посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга, а на входе в ТЦ необходимо установить дезинфекторы.

Посещение парков и скверов будет разрешено при условии соблюдения гражданами социальной дистанции и противоэпидемических мер.

❗З понеділка парки та торгові центри будуть відкриті для містянВідповідне рішення прийнято комісією ТЕБ і НС….

Posted by Мукачівська міська рада on Reede, 1. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

Ранее ослабить карантинные ограничения с 1 мая решил исполнительный комитет городского совета Черкасс.

По данному факту Нацполиция открыла уголовное производство, а министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство жестко отреагирует на решение черкасских властей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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