“Я не просто шел, шел и зашел”. Тищенко заявил, что в политику его привел Ермак

01.05.2020, 16:00, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко в интервью изданию НВ, обнародованному 30 апреля, сообщил, что в политику попал, в том числе, по рекомендации нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак приходится кумом Тищенко, они знакомы приблизительно с 18 лет, сказал нардеп.

По его словам, именно нынешний глава ОП рекомендовал его в качестве кандидата в депутаты от “Слуги народа” к выборам в 2019 году.

“Я не просто шел, шел и зашел. Тогда формировался новый социальный лифт, в политику заходили не политики. С [нынешним президентом Украины] Владимиром Зеленским мы были знакомы, мы – выходцы из одного цеха. И, в том числе, это рекомендация Андрея Ермака. Его рекомендация состояла в том, что “он [Тищенко] справится, что я его знаю, он сильный, он ничего не боится, он готов сражаться”, – сказал нардеп.

Николай Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов “Наша карта”, был избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии “Слуга народа”.