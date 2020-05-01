Беларусь – в числе лидеров по распространению коронавируса в Европе – ВОЗ

01.05.2020, 16:00, Новости дня

Беларусь входит в число стран – лидеров по темпам распространения коронавирусной инфекции. Об этом в интервью изданию TUT.by заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

“Согласно данным, предоставляемым министерством здравоохранения [Беларуси], в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних четырех с половиной недель. При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в европейском регионе ВОЗ”, – отметил он.

По словам Бердыклычева, “эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования”.

Представитель ВОЗ добавил, что власти Беларуси не предпринимают “адекватных мер физического дистанцирования” и поэтому “нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии”.

Бердыклычев прогнозирует, что без реакции властей количество новых случаев заражения в стране продолжит расти.

Он призвал белорусские власти ограничить проведение массовых мероприятий, приостановить деятельность всех второстепенных предприятий и организаций, предусмотреть возможность дистанционной работы и обучения, а также минимизировать необязательные перемещения граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,27 млн человек, из них более 233 тыс. умерли, 1,02 млн выздоровели.

По состоянию на 1 мая, в Беларуси подтверждено 14 917 случаев инфицирования коронавирусом, 93 пациента скончались, 2,9 тыс. выздоровели.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты ВОЗ призывали власть ввести ограничительные меры.

19 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”. 20 апреля в стране возобновили занятия в школах, 25 апреля провели республиканский субботник.