 

Пелоси хочет, чтобы Конгресс выделил $1 трлн штатам и муниципалитетам

01.05.2020, 15:54, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хочет, чтобы следующий пакет экономической помощи в связи с коронавирусом предусматривал выделение 1 триллиона долларов только штатам и муниципалитетам.

По словам Пелоси, власти штатов еще ведут работу над своими запросами о финансировании, но эта сумма уже достигла 500 миллиардов долларов, и примерно столько же нужно муниципалитетам. Спикер отметила, что этого хватит, чтобы покрыть расходы на срок до четырех лет, и выразила мнение, что штатам и муниципалитетам нужно компенсировать как расходы на борьбу с коронавирусом, так и потери в доходах.

«Что касается помощи штатам и муниципалитетам, я говорю о сумме около 1 триллиона долларов», – сказала Пелоси на еженедельной пресс-конференции.

Спикер рассчитывает, что Палата представителей рассмотрит законопроект в ближайшие недели, однако конкретные даты пока не называются.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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