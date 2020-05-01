Джо Байден отрицает обвинения в сексуальном насилии

01.05.2020, 15:54, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в пятницу впервые публично прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него бывшей сотрудницей Сената.

«Я хотел бы сказать об обвинениях бывшей сотрудницы, согласно которой я совершил проступок 27 лет назад. Они не соответствуют действительности. Этого никогда не было», – говорится в заявлении Байдена.

Жительница Калифорнии Тара Рид, работавшая секретарем-референтом в офисе Байдена в Сенате с декабря 1992 года по август 1993 года, в интервью журналистам обвинила бывшего сенатора в том, что в 1993 году тот «прижал ее к стене и засунул руку ей под юбку».

Байден, который, скорее всего, будет выдвинут кандидатом от Демократической партии на выборы президента в ноябре этого года, в последние дни столкнулся с растущим давлением внутри партии публично прокомментировать обвинение Рид.

Бывший вице-президент призвал Сенат попросить Национальный архив опубликовать кадровые записи, в которых могло быть указано, подавала ли жалобу на Байдена его сотрудница в то время. По словам Байдена, документы, относящиеся к годам его работы в Сенате, были переданы Университету штата Делавэр и пока еще не опубликованные, не содержат упоминаний о подобных инцидентах.

Журналисты Reuters не смогли самостоятельно подтвердить обвинения, выдвинутые Рид, а также не смогли связаться с Рид или ее представителем для получения комментариев.