 

Кандидат в президенты США Джо Байден отрицает обвинения бывшей помощницы в изнасиловании

01.05.2020, 15:53, Разное

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отверг все обвинения в изнасиловании бывшей помощницы. Ранее американского политика в сексуальных домогательствах обвиняла Тара Рид, однако официальных комментариев Байден не давал.
По словам кандидата в президенты США, слова Тары Рид о том, что он ее изнасиловал, не соответствуют действительности. Джо Байден подчеркнул, что этого никогда не было. Ранее действующий президент США Дональд Трамп попросил своего соперника прокомментировать обвинения, которые в итоге могут оказаться ложными.

В середине апреля Тара Рид выступила с заявлением. Она сообщила, что будучи помощницей кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, подверглась сексуальному насилию с его стороны. 30 лет назад он настаивал на интимных отношениях и целовал ее, об этом она рассказывала маме, брату, подруге и бывшей коллеге.



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