ВОЗ ждет от Китая приглашения к участию в исследовании происхождения коронавируса

01.05.2020, 15:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от Китая официального приглашения принять участие в исследовании происхождения COVID-19, сообщил представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

«ВОЗ будет рада сотрудничать с международными партнерами и по приглашению правительства Китая принять участие в исследованиях, касающихся животного происхождения (вируса)», – передает РИА «Новости» слова Язаревича, прокомментировавшего информацию о том, что китайские власти отвечают отказом на просьбы ВОЗ принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа.

По его словам, в ВОЗ полагают, что в Китае проходит или запланировано несколько расследований причин возникновения нового коронавируса. В частности, исследования случаев заболевания людей с симптомами, которые проявились в Ухане и его окрестностях в конце 2019 года, экологических проб с рынков и ферм в районах, где были выявлены первые случаи заболевания людей, а также изучение подробных записей об источнике и типе видов диких животных, проданных на этих рынках.

«В настоящее время ВОЗ не участвует в исследованиях в Китае», – отметил представитель организации.

Язаревич подчеркнул, что результаты всех исследований, проводимых в Китае, исключительно важны для предотвращения дальнейшего попадания зоонозных вирусов, вызывающих COVID-19, к людям.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что эксперты ВОЗ, несмотря на направленные властям КНР запросы, не получили от Китая приглашения принять участие в расследовании об истоках коронавирусной инфекции.