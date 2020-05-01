 

Байден ответил на обвинения в изнасиловании

01.05.2020, 15:48, Новости дня

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в якобы совершенном 27 лет назад изнасиловании.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», – передает РИА «Новости» слова Байдена в эфире телеканала MSNBC.

Напомним, экс-помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства политика ее уволили.

Участница движения MeeToo актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену, обвиненному сексуальных домогательствах, признать свою вину вне зависимости от обоснованности обвинений.



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