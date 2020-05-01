США требуют от Китая по 10 миллионов долларов за каждую жертву коронавируса

01.05.2020, 15:46, Новости дня

США несут тяжелейшие потери из-за коронавируса. Страна перешагнула рубеж в 60 тысяч смертей. Это больше, чем Америка потеряла во время десятилетней войны во Вьетнаме.

Между тем предвыборная президентская кампания заиграла новыми красками. Теперь глава государства Дональд Трамп заявляет, что китайцы делают все, чтобы он проиграл. Президент США не скрывает, что своим главным врагом выбрал именно Китай.

"Трампу и его политическим союзникам сейчас очень выгодно показывать пальцем на Китай и во всем его обвинять. Динамика развития отношений между двумя странами — настораживающая и опасная", — сообщил колумнист Forbes Ариэль Коэн в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам политолога, в американской прессе появилось много публикаций о том, что китайцы недостаточно тщательно соблюдали правила безопасности в своих вирусологических исследованиях.

"Народ требует компенсации от Китая: 10 миллионов долларов за каждую жертву – это 600 миллиардов долларов. Китай, конечно, от всех обвинений всячески отказывается. Что продолжает ухудшать двусторонние отношения между Пекином и Вашингтоном", — отметил Коэн.

При этом американская экономика страдает от тяжелейшей безработицы. Число людей, потерявших работу, уже перевалило за 30 миллионов. Трамп закрыл на два месяца въезд в страну для людей, уже получивших грин-карты. Но не закрывает въезд работникам сельского хозяйства и медикам.

А вот ситуация с тестами на коронавирус, по словам Коэна, улучшилась.

"Человек с назначением врача может получить тест практически в тот же день. А жители Лос-Анджелеса могут по требованию бесплатно пройти тест. Растет количество бессимптомных больных и пациентов с легкими симптомами. Это повышает шансы получить так называемый стадный или групповой иммунитет, который ведет к падению заражаемости", — подытожил политолог.