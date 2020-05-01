Московский воздух стал чище по всем показателям

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01.05.2020, 15:46, Новости дня

Чистота атмосферного воздуха отмечена по всем параметрам — заметно снизились показатели по оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, диоксиду серы и пр., сообщается на сайте мэрии Москвы. Отмечается, что очищение воздуха стало следствием периода самоизоляции и приостановки работы некоторых предприятий. Основным фактором загрязнения атмосферного воздуха по-прежнему остаются автомобили. В период самоизоляции во время эпидемии коронавируса и после введения пропускного режима на столичных трассах заметно снизилось число автотранспорта. Проведенные с 30 марта по 30 апреля замеры показали кратное снижение содержания загрязняющих веществ в воздухе. Так, содержание оксида углерода снизилось в 1,6 раза, диоксида азота — в 1,9 раза, оксида азота — в 2,5 раза, диоксида серы — в 1,5 раза.

Снижение содержания вредных примесей в воздухе отмечено также и в новой Москве — в Троицком и Новомосковском округах.

Ранее сообщалось, что с 29 марта для жителей столицы вводится режим самоизоляции. В городе не работают большинство магазинов, закрыты торговые центры, салоны красоты, театры, музеи, кинозалы и другие развлекательные и спортивные учреждения. Исключение сделано лишь для магазинов, торгующих продуктами и предметами первой необходимости. Передвигаться по городу и Подмосковью на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.



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