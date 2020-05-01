Министр юстиции Бельгии рассмешил Сеть надеванием маски
01.05.2020, 15:30, Новости дня
Министр юстиции Бельгии Коен Геенс стал героем Сети, пытаясь надеть защитную маску.
«Сейчас я примерю», – передает Telegram-канал «Пул №3» слова министра в ходе посещения фабрики по производству масок. После чего Геенс пытался надеть маску на лицо несколькими нелепыми способами. В итоге справиться с этой задачей министру удалось.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
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