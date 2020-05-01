 

Американские учёные допускают продолжение пандемии коронавируса COVID-19 до 2022 года

01.05.2020, 15:30, Разное

Американские учёные из центра изучения инфекционных заболеваний при University of Minnesota допускают продолжение пандемии коронавируса COVID-19 до 2022 года. Специалисты считают, что контроль над вирусом может удастся получить лишь тогда, когда две трети граждан всего мира переболеют и приобретут таким образом иммунитет.
По словам авторов исследования, поступающие из официальных источников предупреждения о рисках указывают, что при предпринимаемых подходах пандемия COVID-19 продолжится и периодически на протяжении последующих двух лет будут фиксироваться вспышки инфицирования. То есть, американские учёные допускают, что в этом году коронавирус вряд ли удастся победить и пандемия может длиться в 2021-2022 гг.

Сдерживать распространение коронавируса довольно сложно, говорят специалисты. Это происходит из-за того, что COVID-19 может протекать без типичных симптомов, но инфицированный в этом случае всё равно остаётся переносчиком. Кроме того, учёные отметили, что человек может быть наиболее заразным тогда, когда какие-либо признаки заболевания даже не начали проявляться, информирует «Интерфакс».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Мнение: Задержанный на Патриарших Иисус – друг Панина, почти “блаженный” дизайнер – но как ругается

02.04 / «Боюсь выходить на улицу»: Беременная Катя Жужа пожаловалась на панические атаки на фоне COVID-19

18.04 / В Китае таинственная пещера с летучими мышами могла стать местом зарождения коронавируса

23.04 / «Я очень боюсь, что государство обидит врачей»

05.04 / Билл Гейтс потратит миллиарды долларов на создание семи видов вакцин против коронавируса

06.04 / Загадка близнецов Поллок, погибших в ДТП и возродившихся снова у своей же матери

24.03 / Мнение: Как не попасть во френдзону

01.04 / Скандалы: «Православный связист, придумавший суверенный Рунет»

01.04 / Эксперты раскрыли первые подробности о новом смартфоне Xiaomi

19.04 / Мнение: Зарплаты во время эпидемии, смерть банкира в Британии и статья про Sponsr.ru

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска