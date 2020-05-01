Американские учёные допускают продолжение пандемии коронавируса COVID-19 до 2022 года

01.05.2020, 15:30, Разное

Американские учёные из центра изучения инфекционных заболеваний при University of Minnesota допускают продолжение пандемии коронавируса COVID-19 до 2022 года. Специалисты считают, что контроль над вирусом может удастся получить лишь тогда, когда две трети граждан всего мира переболеют и приобретут таким образом иммунитет.

По словам авторов исследования, поступающие из официальных источников предупреждения о рисках указывают, что при предпринимаемых подходах пандемия COVID-19 продолжится и периодически на протяжении последующих двух лет будут фиксироваться вспышки инфицирования. То есть, американские учёные допускают, что в этом году коронавирус вряд ли удастся победить и пандемия может длиться в 2021-2022 гг.

Сдерживать распространение коронавируса довольно сложно, говорят специалисты. Это происходит из-за того, что COVID-19 может протекать без типичных симптомов, но инфицированный в этом случае всё равно остаётся переносчиком. Кроме того, учёные отметили, что человек может быть наиболее заразным тогда, когда какие-либо признаки заболевания даже не начали проявляться, информирует «Интерфакс».