 

Экс-депутата Госдумы задержали в Испании

01.05.2020, 15:30, Новости дня

Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, находившегося в международном розыске, информирует ведомство.

Имя депутата не называется. Мужчина был объявлен в розыск Россией через Интерпол по обвинениям в хищениях государственных средств. Эти средства были выделены на проведение конкурса на некий проект, «который так и не был осуществлен», передает РИА «Новости».

Арест был произведен в провинции Аликанте. Как информирует ведомство, помимо депутатского кресла задержанный в прошлом «занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных российских регионов».

По сообщению полиции, мужчина скрывался в небольшом муниципалитете в провинции Аликанте, при этом вел дорогой образ жизни и занимался инвестициями в недвижимость.

Решение о его экстрадиции в Россию должен принять национальный суд Испании.

Напомним, в августе 2019 года Басманный суд Москвы арестовал заочно бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве на 172 млн рублей.



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